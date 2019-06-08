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العصيمي يكشف موعد إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الأسبوع المقبل تبدأ عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.
وقال العصيمي: إنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال 1440هـ، موضحًا أن التقديم الإلكتروني أغلق في 27 رمضان الماضي.
وكانت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.
وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.
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