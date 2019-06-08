الان تتابع التعليم: إعداد قوائم المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الأسبوع القادم.. والإعلان مساء الخميس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض -الخليج 365 -عبدالله العازمي
قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، السبت، إن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية تبدأ الأسبوع المقبل من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.
وأضاف العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أغلق في ٢٧ رمضان.
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