الان تتابع أمن الطرق يحذر من سيول منقولة على طريق “السيل” قرب “البهيتة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، السبت، قائدي السيارات ومستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة وتحديداً طريق الطائف -مكه المكرمة (السيل). وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للأمطار والسيول المنقولة بالقرب من البهيته. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

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