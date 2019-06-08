نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور المركزي

نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 للمعلمين والمعلمات محل اهتمام العديد من العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، لذلك تتصدر نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 محركات البحث الإلكترونية لمعرفة تلك النتيجة من خلال الدخول عبر نظام نور المركزي وتسجيل رقم الحساب والدخول ومن ثم الذهاب لخدمة شؤون المعلمين والضغط على الاستعلام حتى تتعرف على نتيجة حركة النقل الدراخلي نظام نور 1440 والتي نوضحها لكم أيضا في التقرير التالي بالرابط الخاص بنتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440.

نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440

نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440، يمكنك الاستعلام عنها من خلال الدخول عبر رابط نظام نور . Advertisements

حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 شروطه تمت وفقا لجدول الزمني من أجل متابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، حيث يتم من خلال تلك حركة النقل تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، فضلا عن إتاحة وزارة التربية والتعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور، بجانب إعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية للمبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي.

حركة النقل الداخلي نظام نور 1440

ويذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي، فيما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتبارًا من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بجانب أنه تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم الخاص بالإعلان الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن حركة النقل الدراخلي نظام نور 1440، على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الداخلي والخارجي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـجريا.

← إقرأ أيضاً: