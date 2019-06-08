شكرا لقرائتكم خبر عن «فُرجت» تطلق 467 سجيناً.. وسداد 30 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ساهمت خدمة «فرجت» منذ أن أطلقها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتاريخ 24 رمضان الماضي، في إطلاق 467 سجيناً بمختلف مناطق المملكة، إذ بلغ إجمالي ما تم سداده حتى الآن 30.143.134 ريالاً.

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وأوضحت المديرية العامة للسجون أنه تم إطلاق 14 نزيلاً في منطقة الحدود الشمالية، و11 في منطقة حائل، و28 في منطقة القصيم، و84 في منطقة الرياض، و67 في المنطقة الشرقية، و20 في منطقة جازان، و23 في منطقة عسير، و4 في منطقة الباحة، و163 في منطقة مكة المكرمة، و16 في منطقة المدينة المنورة، و31 في منطقة تبوك، و6 في منطقة الجوف.

يُذكر أن خدمة «فرجت» خصصت في إصدارها الأول للنزلاء الموقوفين في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضية مالية واحدة عن كل سجين على ألا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمة النزلاء في جميع سجون المملكة.

وتتيح خدمة «فرجت» تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة «أبشر»، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية.