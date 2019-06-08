شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 10 شوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أنه ستبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني (جدارة)، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال الجاري، مبينا أن التقديم الإلكتروني كان قد أغلق في 27 رمضان.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في 14 رمضان 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي القادم 1441/1440، إذ بلغ عدد الوظائف المتاح التقديم عليها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينة أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.