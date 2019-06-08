شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يوجه بإيصال التيار الكهربائي لمخططي الوليد والبدر في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، التي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية على أن يكون ذلك فق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435.

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ويأتي توجيه الأمير خالد الفيصل بعد أن رفعت لجنة مشكلة من هيئة تطوير المنطقة وعدد من الجهات بمرئياتها له حيال طلب أهالي مخططي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.

وكانت "الخليج 365" قد كشفت في وقت سابق موافقة أمانة جدة على إيصال خدمة التيار الكهربائي للمنازل القائمة في الطبيعة بمخططي الوليد والبدر في عسفان، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في العام 1435، وعقب صدور 39 حكما قضائيا لصالح ملاك المنازل بعد 5 سنوات من المطالبات.

وأبلغ المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي "الخليج 365"، أن الأمانة ووزارة الإسكان وقعتا محضرا بشأن مشروع تطوير مخططي الوليد والبدر، واحتوى المحضر على قيام الوزارة بتطوير المخططين وإعداد الدراسات اللازمة بعد تخصيص الموقع لهما، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.