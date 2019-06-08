شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يُحذِّر من سيول منقولة على طريق «السيل» قرب «البهيتة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دعت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات بمنطقة مكة المكرمة وتحديداً على طريق الطائف - مكة المكرمة (السيل) إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة. وأطلق «أمن الطرق» عبر حسابه في «تويتر» التنبيه نظراً للأمطار والسيول المنقولة بالقرب من «البهيتة»، متمنياً للجميع السلامة والأمان.



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