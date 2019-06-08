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وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بـشمال محافظة جدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية، وذلك وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435 هــ.
ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بعد أن رفعت لجنة مشكَّلة من هيئة تطوير المنطقة وعدد من الجهات بمرئياتها لسموه حيال طلب أهالي مخططَي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.
أمير مكة يوجّه بإيصال الكهرباء لمخططي "الوليد والبدر" بجدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-08
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بـشمال محافظة جدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية، وذلك وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435 هــ.
ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بعد أن رفعت لجنة مشكَّلة من هيئة تطوير المنطقة وعدد من الجهات بمرئياتها لسموه حيال طلب أهالي مخططَي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
09:02 PM
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
10:02 PM
وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بـشمال محافظة جدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية، وذلك وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435 هــ.
ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بعد أن رفعت لجنة مشكَّلة من هيئة تطوير المنطقة وعدد من الجهات بمرئياتها لسموه حيال طلب أهالي مخططَي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.
، أمير مكة يوجّه بإيصال الكهرباء لمخططي "الوليد والبدر" بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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