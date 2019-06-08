، السفير الأمريكي لدى إسرائيل يعد أن من حقها ضم جزء من الضفة ،

اعتبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم (السبت) أن الاحتلال الإسرائيلي "يملك الحق في ضم جزءٍ" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المنتظرة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزءٍ من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".
ردًا على ذلك، رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية تصريحات "فريدمان، وقال: "إنها تمثل عدوانًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
ويشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط.
وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها غير شرعية وأكبر عقبة في طريق السلام.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يعد أن من حقها ضم جزء من الضفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08
اعتبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم (السبت) أن الاحتلال الإسرائيلي "يملك الحق في ضم جزءٍ" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المنتظرة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزءٍ من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".
ردًا على ذلك، رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية تصريحات "فريدمان، وقال: "إنها تمثل عدوانًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
ويشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط.
وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها غير شرعية وأكبر عقبة في طريق السلام.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
09:32 PM
الحكومة الفلسطينية رفضت تصريحات "فريدمان"
اعتبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم (السبت) أن الاحتلال الإسرائيلي "يملك الحق في ضم جزءٍ" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المنتظرة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزءٍ من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".
ردًا على ذلك، رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية تصريحات "فريدمان، وقال: "إنها تمثل عدوانًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
ويشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط.
وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها غير شرعية وأكبر عقبة في طريق السلام.
، السفير الأمريكي لدى إسرائيل يعد أن من حقها ضم جزء من الضفة ،
المصدر : الخليج 365
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