محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الحزم التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني " مدافع" لمدة سنتين قادمًا من نادي الوحدة. وقال حساب النادي عبر "تويتر" اليوم السبت: "أنهت إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني "مدافع" لمدة سنتين، وسبق للاعب تمثيل فريقي الاتحاد والوحدة". يُشار إلى أن الشمراني ثاني صفقات الحزم بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع مهاجم فريق الجيل يوسف عمر كلاعب مواليد إضافة لتجديدها عقد كلٍ من الحارس مالك عسلة لثلاث سنوات قادمة والبرازيليين فاقنر اليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين. الحزم يدعم دفاعاته بالتعاقد مع أحمد الشمراني لموسمين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08 أعلنت إدارة نادي الحزم التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني " مدافع" لمدة سنتين قادمًا من نادي الوحدة. وقال حساب النادي عبر "تويتر" اليوم السبت: "أنهت إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني "مدافع" لمدة سنتين، وسبق للاعب تمثيل فريقي الاتحاد والوحدة". يُشار إلى أن الشمراني ثاني صفقات الحزم بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع مهاجم فريق الجيل يوسف عمر كلاعب مواليد إضافة لتجديدها عقد كلٍ من الحارس مالك عسلة لثلاث سنوات قادمة والبرازيليين فاقنر اليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين. Advertisements 08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440 09:10 PM أعلنت إدارة نادي الحزم التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني " مدافع" لمدة سنتين قادمًا من نادي الوحدة. وقال حساب النادي عبر "تويتر" اليوم السبت: "أنهت إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الشمراني "مدافع" لمدة سنتين، وسبق للاعب تمثيل فريقي الاتحاد والوحدة". يُشار إلى أن الشمراني ثاني صفقات الحزم بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع مهاجم فريق الجيل يوسف عمر كلاعب مواليد إضافة لتجديدها عقد كلٍ من الحارس مالك عسلة لثلاث سنوات قادمة والبرازيليين فاقنر اليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين. ، الحزم يدعم دفاعاته بالتعاقد مع أحمد الشمراني لموسمين ،

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