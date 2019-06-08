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سامي الجابر يؤكد: لم أستلم ملف اللاعبين الأجانب في الهلال

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد سامي الجابر أنه لم يتسلم ملف تعاقدات الهلال مع اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وقال الجابر مغردًا عبر حسابه في "تويتر": يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل. وأرغب في التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا".

الجدير بالذكر أن السباق لكرسي رئاسة الهلال (الشاغر) ما زال ساخنًا بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وذلك بين أكثر من طرف. ولعل أبرز الأسماء المرشحة، ويأتي في المقدمة: فهد بن نافل وبدر الحماد.

سامي الجابر يؤكد: لم أستلم ملف اللاعبين الأجانب في الهلال

أحمد سرور الخليج 365 2019-06-08

أكد سامي الجابر أنه لم يتسلم ملف تعاقدات الهلال مع اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وقال الجابر مغردًا عبر حسابه في "تويتر": يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل. وأرغب في التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا".

الجدير بالذكر أن السباق لكرسي رئاسة الهلال (الشاغر) ما زال ساخنًا بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وذلك بين أكثر من طرف. ولعل أبرز الأسماء المرشحة، ويأتي في المقدمة: فهد بن نافل وبدر الحماد.

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08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440

09:01 PM

أكد سامي الجابر أنه لم يتسلم ملف تعاقدات الهلال مع اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وقال الجابر مغردًا عبر حسابه في "تويتر": يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل. وأرغب في التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا".

الجدير بالذكر أن السباق لكرسي رئاسة الهلال (الشاغر) ما زال ساخنًا بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وذلك بين أكثر من طرف. ولعل أبرز الأسماء المرشحة، ويأتي في المقدمة: فهد بن نافل وبدر الحماد.

، سامي الجابر يؤكد: لم أستلم ملف اللاعبين الأجانب في الهلال ،
المصدر : الخليج 365

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