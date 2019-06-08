، القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنتي رينه رئيس وزراء جمهورية فنلندا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية فنلندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد أنتي رينه رئيس وزراء جمهورية فنلندا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية فنلندا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.