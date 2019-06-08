محمد بن مسعود - الدمام - تحديد موعد المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية أوضح مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ. وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستكون من خلال منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وستبدأ الأسبوع القادم. وكتب العصيمي تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "تبدأ الأسبوع القادم -إن شاء الله- عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل #الوظائف_التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني #جدارة، وسيتم إعلان أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أُغلق في ٢٧ رمضان".

العصيمي: إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الخميس المقبل عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-06-08 أوضح مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ. وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستكون من خلال منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وستبدأ الأسبوع القادم. وكتب العصيمي تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "تبدأ الأسبوع القادم -إن شاء الله- عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل #الوظائف_التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني #جدارة، وسيتم إعلان أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أُغلق في ٢٧ رمضان". Advertisements 08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440 08:50 PM تحديد موعد المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية تحديد موعد المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية أوضح مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ. وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستكون من خلال منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وستبدأ الأسبوع القادم. وكتب العصيمي تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "تبدأ الأسبوع القادم -إن شاء الله- عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل #الوظائف_التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني #جدارة، وسيتم إعلان أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أُغلق في ٢٧ رمضان".

، العصيمي: إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الخميس المقبل ،

المصدر : الخليج 365

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