نجاة مواطن وعائلته من رصاصة طائشة اخترقت سقف منزله ببيشة

فوجئ مواطن وأسرته مساء أمس الجمعة بسقوط رصاصة طائشة على منزلهما الشعبي بقوز نعمان، وذلك بعد اخترقت سقف المنزل، ونجا وعائلته من الرصاصة الطائشة.

وأعرب صاحب المنزل المواطن ثامر العمودي عن استيائه من احتفال بعض الأشخاص بإطلاق الرصاص في الهواء مع الاحتفال بالأعياد، أو مناسبات الأفراح، دون أن يدركوا أن تلك الرصاصة قد تهدد حياة الآخرين.

وأنقذت العناية الإلهية العمودي وأسرته من الرصاصة الطائشة التي اخترقت سقف منزله، وتساءل: “ما ذنب أهل المنزل في حال أصابتهم الرصاصة؟”.

وطالب المواطن “العمودي” الجهات المعنية بتشديد الرقابة؛ لما تمثله هذه التصرفات من خطورة على أرواح الأبرياء.

يُشار إلى أن حادثة مماثلة وقعت يوم العيد، نجت منها مسنة بعد سقوط رصاصة طائشة على منزلها.