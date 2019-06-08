أخطاء تحويل تبرعات مبادرة فرجت تقلب حياة مواطنين رأساً على عقب.. وبعضهم يروون قصصهم

وقع عدد من المواطنين ضحية أخطاء تحويل مساهماتهم المالية للإفراج عن المسجونين وذلك عبر منصة “فرجت” .

وناشد أحد المواطنين المديرية العامة للسجون عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلاً : ” أقسم بالله كان قصدي خير لوجه الله بتحويل مبلغ بسيط كتبرع لإطلاق سجين ، وبالخطأ عبر تطبيق الأهلي تم سداد كامل الدين للسجين من رصيدي وأقسم بالله أنها حقوق مالية تقاعدية.”

وأضاف : ” أرجوكم أفيدوني كيف يتم إلغاء التحويل ؟ وإعادة التبرع باللي ربنا يقدرني عليه” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية على اهتمامكم بأمري… أقسم بالله اللي ذكرته عن موضوعي حصل في لحظة غيرت حياتي بشكل ما تتصورون، حالتي يرثى لها، ولا قدرت أخبي الموضوع عن أسرتي، واللي أتمناه استرجاع المبلغ اللي حول بالخطأ فقط وأخذ التبرع.

بيض الله وجيههكم ورحم الله والديكم.”

وروى مواطن أخر تفاصيل ما حدث له عندما أراد المشاركة في الحملة قائلاً : ” شاركت بحملة فرجت لأحد الأشخاص وكان عليه مبلغ كبير حتى وصل 31300 ريال ودخلت بحسابي وكنت أنوي التبرع بـ 100 ريال أو 50 ريال ” .

وأضاف : ” دخلت من حسابي عى المباشر وأكملت كل البيانات وبدلاً من القيام بلإجراء إضافة فاتورة قمت بسداد المبلغ بالكامل بالخطأ .”

وأشار المواطن إلى أنه سوف يقوم بشراء الأثاث اللازم لزواجه بعد العيد ، وأن الخصم تم من مبلغ قام باقتراضه من بنك التنمية الاجتماعية .