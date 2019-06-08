طيار سعودي يعتزم إنشاء أول معهد للتخلص من فوبيا الطيران

في ظل كثرة الأشخاص الذين يهابون السفر عبر الجو في السعودية، يعتزم كابتن طيار سعودي يُدعى علي الجاسر، إنشاء أول معهد متخصص لتعليم الذين يخافون من ركوب الطائرة، كيفية التخلص من مشاعر الخوف تلك.

وقال الطيار الجاسر، إن لديه فكرة لإنشاء معهد متخصص للتخلص من خوف (فوبيا) الطيران بمقابل مادي، دون أن يوضح تفاصيل أكثر وتواريخ محددة لمشروعه الأول من نوعه في البلاد.

وجاء حديث قائد طائرات ”البوينج“، في خضم نقاش واسع حاليًا بين المهتمين والعاملين في قطاع الطيران المدني في المملكة حول طرق العلاج لمن يعانون من رهاب السفر في الطائرة.

ووجدت فكرة الكابتن الجاسر ردود فعل كثيرة من زملاء مهنة وعاملين في القطاع ومهتمين تباينت ردود فعلهم حول الجدوى من المشروع الجديد الذي بدأ صاحبه باستطلاع رأي متابعيه الكثر في موقع ”تويتر“ كخطوة أولى للمعهد.

وأبدى عدد من متابعي الكابتن الجاسر، إعجابهم بالفكرة، وقالوا إنهم سيكونون أول المسجلين في المعهد عند إنشائه، فيما فوجئ آخرون بوجود عدد كبير ممن يعانون الخوف عند ركوب الطائرة.