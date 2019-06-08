أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة

وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية. وبحسب بيان صادر عن إمارة مكة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن التوجيه بإيصال الكهرباء سيكون وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435هــ.



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