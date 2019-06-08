أمانة عسير تعلن مواعيد إجراء القرعة العلنية لصرف منح الشهداء والمصابين

أعلنت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، اليوم السبت، مواعيد القرعة العلنية لمنح الشهداء والمصابين، المستفيدين من الأمر السامي رقم 36/م الصادر في 1/6/ 1425 هـ.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: تعلن أمانة منطقة عسير وبعض البلديات التابعة لها عزمها إرجاء قرعة علنية لصرف منح الشهداء والمصابين، بناء على الأمر السامي الكريم رقم 36/م في 1/6/1425هـ، وبناء على توجيه أمير منطقة عسير بسرعة تنفيذ منح هذه الفئة الغالية جميعًا، وجعل (أسبوع الوطن تكريمًا للشهداء والمصابين).

وأضافت الوزارة: على المستفيدين، أصحاب الملفات المكتملة بياناتهم والصادرة لهم الموافقة من مراجعهم، والموجه عليها من وزارة البلديات مراجعة البلديات التي تقدموا عليها في اليوم والتاريخ المحدد لإجراء القرعة العلنية، مشيرة إلى أنه فيما يخص المستفيدين والذين تقدموا لأمانة منطقة عسير، فسيكون إجراء القرعة في الساحة الشعبية بجوار جوازات منطقة عسير، مؤكدة أنه سيتم السحب للمستفيدين جميعًا حتى لو لم يحضر المصابون أو وكلائهم أو وكلاء الشهداء.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار: صورتين واضحتين من الهوية الوطنية للشهيد أو المصاب، إضافة إلى وكالة شرعية من ورثة الشهيد لتوكيل من ينوب عنهم في سحب القرعة، وكذلك إحضار صك حصر لورثة الشهيد، ووكالة شرعية من المصاب في حال حضوره.

وحددت الوزارة أيام 14 و15 و16 و17 لحضور المستفيدين، وذلك على النحو المحدد بالجدول المرفق.

