الأرصاد تنبِّه سكان مكة وجازان من طقس الساعات المقبلة

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا، لقاطني مراكز ومحافظات منطقة مكة المكرمة، محذرة من تساقط البَرَد، مع هطول الأمطار بغزارة تصل إلى حد السيول، وسط نشاط في الرياح السطحية، وتدني الرؤية الأفقية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت هيئة الأرصاد إنذارًا، لأهالي مراكز محافظة الطائف (السيل الكبير - الشفا - العطيف - الهدا - شقصان - عشيرة - قيا - مدينة الطائف) وكذا كامل محافظة العرضيات، ومراكز محافظة ميسان (أبو راكة - الصور - القريع بني مالك - بني سعد - ترعة ثقيف - حداد بني مالك - مدينة ميسان).

وفيما أشارت الهيئة إلى تساقط البرد، والسيول، حذرت من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ولفتت إلى أن الإنذار يستمر حتى الساعة: 07:00 مساء السبت الموافق 05-10-1440.

في السياق ذاته، حذرت الهيئة سكان مراكز ومحافظات منطقة جازان، من سقوط البرد وأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تدني الرؤية الأفقية، نتيجة نشاط في الرياح السطحية.

وأطلقت الهيئة إنذارًا، لأهالي مراكز محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير، الريث، وجازان، وصامطة، وفيفا، لافتة إلى أن الانذار يستمر حتى الساعة: 08:00 م السبت الموافق 05-10-1440.

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وقد توقعت الهيئة في تقرير لها عن طقس السبت، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن هذه الحالة الجوية تشمل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وأشارت إلى أن استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، تسبقه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كيلو مترًا/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى هائج.



