باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية، خلال «سوبر شو داون 2019» للمصارعة الاستعراضية، أمس الجمعة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبو زيد أنه تمت مباشرة 43 حالة إسعافيه غير منقولة منها حالة لمصارع.
وأضاف أبو زيد أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيرًا إلى مشاركة 15 فرقة إسعافية منها 5 عناية طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر بجدة يباشر 43 حالة إسعافية بينها مصارع خلال سوبر شو داون 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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