الهلال الأحمر بجدة يباشر 43 حالة إسعافية بينها مصارع خلال سوبر شو داون 2019

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية، خلال «سوبر شو داون 2019» للمصارعة الاستعراضية، أمس الجمعة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبو زيد أنه تمت مباشرة 43 حالة إسعافيه غير منقولة منها حالة لمصارع.

وأضاف أبو زيد أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيرًا إلى مشاركة 15 فرقة إسعافية منها 5 عناية طبية.