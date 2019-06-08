انقطاع جديد للكهرباء يجدد معاناة أهالي جازان..  والشركة تعتذر

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، انقطاع الخدمة، عن بعض محافظات جازان؛ نتيجة الرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.

وقالت «السعودية للكهرباء»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إنه «نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان؛ تتعرض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة يجري التعامل معها ميدانيًا وتعود الخدمة تدريجيًا»، مقدمة اعتذارها لمشتركيها لمرورهم بهذه التجربة.

وكانت الكهرباء انقطعت السبت الماضي عن مناطق نجران، عسير، جازان، فيما حمَّلت الشركة السعودية للكهرباء الأحوال الجوية المسؤولية، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تعمل لإعادة الخدمة تدريجيًا.

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قابل مواطنون من سكان المناطق الجنوبية اعتذار الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاع الخدمة بغضب واستياء، معتبرين أنَّ تأخر الشركة في إصلاح الأعطال يشير بوضوح إلى ما سموه عدم اكتراثها بمصالحهم، مقارنة بحرصها على تحصيل مستحقاتها، وذلك على غرار ما قامت به من خلال إطلاق خدمة «ثبتها».

ورفض مواطنون من مختلف محافظات الجنوب اعتذار الشركة، معتبرين أنَّ العذر الذي أوردته كسَبَبٍ لانقطاع الخدمة «أقبح من ذنب»، فيما طالب آخرون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، مشيرين إلى أنَّ الشركة تتحمل ذنب ما لحق بالمرضى الذين تتوقف حياتهم على توافر الخدمة.

ووجد بعض المغرّدين في انقطاع الكهرباء فرصة للسخرية من خدمة «ثبتها» التي أطلقتها الشركة لتحصيل فواتير معلومة القيمة سلفًا، معبرين عن استغرابهم من إطلاق الشركة مثل هذه الخدمة، بينما تعجز عن إصلاح الأعطال لأكثر من نصف يوم.