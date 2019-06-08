عاجل-العصيمي: المفاضلة وإعداد القوائم الأولية للوظائف التعليمية ‏الأسبوع القادم وإعلان المرشحين 10 شوال

صرح متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية، لشغل الوظائف التعليمية، ستبدأ ‏الأسبوع القادم،⁩ من خلال منصة التوظيف الإلكتروني ⁧جدارة⁩ وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال 1440.

يذكر أن التقديم الإلكتروني قد أغلق في 27 رمضان.