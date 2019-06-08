صرح متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية، لشغل الوظائف التعليمية، ستبدأ الأسبوع القادم، من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال 1440.
يذكر أن التقديم الإلكتروني قد أغلق في 27 رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-العصيمي: المفاضلة وإعداد القوائم الأولية للوظائف التعليمية الأسبوع القادم وإعلان المرشحين 10 شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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