168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في وزارة البيئة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن 168 وظيفة للرجال في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

شروط وضوابط القبول للوظائف:

1- أن يكون سعودي الجنسية

2- أن يكون حسن السيرة السلوك

3- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة

5- توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية

6- توفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة الاختبار للمتقدمين الذين سبق لهم عمل الاختبار

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7- ستتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح

8- الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية

وأهابت "البيئة" بالراغبين التقديم على الوظائف، من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لـ المركز الوطني للقياس ابتداءً من 15 / 10 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18 / 6 / 2019م، ولمدة (10) أيام.

ولفتت الانتباه إلى آلية الإعلان عن أسماء المرشحين، الذي سيكون عبر موقعها الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بمطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم عند المقابلة، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيستبعد المرشح.

وأوضحت الوزارة أن الترشح النهائي للوظيفة سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، ليتم بعد ذلك الدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده في 28 - 30 / 10 / 1440هـ ، على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار.

وأشارت الوزارة في إعلانها لمسميات الوظائف الشاغرة، المتمثلة في (مهندس مدني مساعد، مهندس زراعي مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مهندس معماري، باحث بيئي مساعد، باحث ثروة حيوانية مساعد، باحث إحصاء مساعد، باحث عمليات موارد بشرية، باحث ميزانية مساعد، باحث زراعي مساعد، باحث قانوني مساعد، باحث تسويق، باحث ثروة سمكية مساعد، باحث استثمار مساعد، باحث مشتريات مساعد، باحث تطوير موارد بشرية، باحث تخطيط مساعد، باحث إحصاء مساعد، فني دعم، مأمور علاقات عامة، هيدرولوجي، مراقب بيئي، محاسب مساعد).