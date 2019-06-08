سياسي / سمو ولي العهد يهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية



جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته ، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

// انتهى //

20:25ت م

0067



جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد أنتي رينه رئيس وزراء جمهورية فنلندا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في جمهورية فنلندا.وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته ، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.// انتهى //20:25ت م0067

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