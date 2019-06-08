سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية



جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنتي رينه رئيس وزراء جمهورية فنلندا ، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في جمهورية فنلندا .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

20:24ت م

0066



جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنتي رينه رئيس وزراء جمهورية فنلندا ، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في جمهورية فنلندا .وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.// انتهى //20:24ت م0066

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