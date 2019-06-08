السعودية اليوم / تطورات الوضع الامني في العراق



بغداد 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

نفذت قوة امنية عراقية مشتركة اليوم عملية امنية واسعة لتطهير جزيرة صلاح الدين شمال بغداد من خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي .

وبحسب بيان صحفي امني عراقي فان العملية التي انطلقت من محورين بمشاركة طيران الجيش اسفرت عن تدمير العديد من المضافات التابعة للتنظيم الارهابي والعثور على مواد لوجستية وعلاجات طبية, موضحًا أن العملية استهدفت تأمين الجزء الشمالي الشرقي لمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وقضاء بيجي وناحية الصينية التابعين لها.

الى ذلك، لقي شخص واحد مصرعه بينما اصيب اربعة بينهم شرطيان بجروح, بانفجارين في قرية "السعدونية "بمحافظة كركوك 260 كلم شمال بغداد، كما اصيب شرطي بجروح بتفجير عبوة ناسفة استهدفت منزله بناحية البغدادي التابعة لمحافظة الانبار غرب العراق.

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19:44ت م

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