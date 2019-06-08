السعودية اليوم / المبعوث الآممي للييبا يجدد مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم للنازحين في طرابلس



طرابلس 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

تفقد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم، مركزين لاستقبال النازحين والمهاجرين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، مجددًا مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم إلى النازحين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن جولة سلامة التفقدية تأتي في إطار تفقده عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس، موضحة أنه قام بزيارة مدرسة «أبوذر الغفاري» التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات.

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19:25ت م

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