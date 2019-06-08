السعودية اليوم / الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض



عدن 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

فرضت قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سيطرتها على مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقال مصد عسكري يمني، إن التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فإن ميليشيا الحوثي الارهابية شنت هجومًا مضاداً في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت على إثره معارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين.

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17:34ت م

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