السعودية اليوم / اليونيسف تقدم مساعدات للمتضررين جراء السيول في غات جنوب ليبيا



طرابلس 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تقديم مساعدات للمتضررين جراء السيول في مدينة غات جنوب ليبيا.

وقالت اليونيسف في بيان مقتضب أنه لتلبية الاحتياجات الماسة لآلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، المتضررون من الفيضانات في غات، نقلت اليونيسف جواً إمدادات الطوارئ الأساسية بما في ذلك أقراص تنقية المياه، ومجموعة أدوات الطوارئ الصحية، ومواد النظافة، ومضخات المياه، وكذلك أدوات ترفيهية وتعليمية للأطفال.

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17:28ت م

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