السعودية | التعليم: إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 10 شوال الجاري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:54 مساءً, 8 يونيو 2019 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت أنه تبدأ الأسبوع القادم عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني “جدارة” حيث سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال 1440هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أغلق في 27 رمضان، وذلك حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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