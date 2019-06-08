2019-06-08

هل تناول المسكنات يوميًّا يؤثر على جسم الإنسان؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن تناول المسكنات بشكل يومي، وهل لها تأثير على أعضاء معينة في الجسم؟

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وأوضح النمر أن المسكنات NSAIDS وغيرها أدوية مهمة في الطب، لكن إساءة استخدامها تُعرّض المريض بنسبة أكبر لمضاعفاتها لذلك تؤخذ بتوصية طبيب جرعةً ومدةً، ويتم مراقبة وظائف الكلى والكبد والقلب بشكل دوري.

في سياق آخر، أكد النمر أن ارتفاع ضغط الدم وعدم التحكم به لسنوات عديدة من أهم أسباب قصور الكلى وضعف عضلة القلب.