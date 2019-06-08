أم كلثوم تشكو قلة مبلغ دعم حساب المواطن والبرنامج يرد

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مستفيدة تدعى “أم كلثوم”، وتشكو من صرف مبلغ دعم قليل رغم أن عدد الأسرة المسجلة للحصول على الدعم 4 أشخاص، متسائلةً عن السبب.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

في سياق آخر، لم يتبقَّ سوى 48 ساعة تقريبًا على إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سباق، أنه يتمّ صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

التسجيل مستمر:

Advertisements

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

والتسجيل في حساب متابعات الخليج 365 متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر عبر الرابط التالي فضلًا اضغط (هنا).