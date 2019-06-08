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لمستخدمي طريق الطائف – مكة المكرمة: احذروا الأمطار
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجه أمن الطرق تحذيرًا إلى مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا طريق الطائف-مكة المكرمة (السيل)؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المنطقة.
وقال أمن الطرق: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للأمطار والسيول المنقولة بالقرب من البهيتة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
كما يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.
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