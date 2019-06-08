تدخل سريع ينقذ شخصين علقا أعلى جبل في محافظة الكامل

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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باشرت الجهات المعنية، اليوم السبت، بلاغًا بشأن شخصين عالقين أعلى قمة جبل في قرية النهوة بمحافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بأن الجهات المختصة باشرت بلاغًا قدمه مواطن عن الشخصين، حيث كان أحدهما في حالة إغماء بسبب الإرهاق والتعب، وتم نقله إلى المستشفى وإنهاء الحالة.