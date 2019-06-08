لقطات من حفل معايدة المرابطين وقوات التحالف في قاعدة الملك خالد الجوية

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

رعى قائد قاعدة الملك خالد الجوية، اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري، حفل معايدة للمرابطين وقوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وتضمن البرنامج مسيرة، وعرضًا للخيالة والسيارات الكلاسيكية والقديمة، وعروضًا للأسرة والطفل إلى جانب العروض الشعبية.

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وقال القديري في كلمته: نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم ومنسوبي القوات المسلحة والمشتركة وقوات التحالف المرابطين بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1440هـ أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

وأضاف أن القاعدة مواصلة بالدفاع عن الوطن ومقدساته والمحافظة على الجاهزية القتالية بجهود الرجال، وأن إقامة مثل هذه الاحتفالات تهدف إلى إحياء هذه الشعيرة الدينية وإدخال الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوب أبناء واسر المرابطين، وأيضًا قوات التحالف المتواجدة والمشاركة، كما شاركت قوات التحالف ببعض العروض والشعر، وبعض الألوان الشعبية للمنطقة، وأوبريت قدمته القاعدة الجوية لهذه المناسبة.