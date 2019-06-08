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تصوير: بدر الحازمي
شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تركزت غزارتها على بعض قرى ومحافظات المدينة المنورة، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وما زالت الأمطار مستمرة في هطولها على بعض أجزاء وقرى المدينة المنورة، ومن المتوقع أن تستمر على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القادمة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" الأمطار والسيول التي شهدتها بعض أحياء المدينة المنورة.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، داعيةً لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.
هطول أمطار متفاوتة على المدينة ومحافظاتها.. و"المدني" يحذرخالد الشاماني الخليج 365 2019-06-08
تصوير: بدر الحازمي
شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تركزت غزارتها على بعض قرى ومحافظات المدينة المنورة، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وما زالت الأمطار مستمرة في هطولها على بعض أجزاء وقرى المدينة المنورة، ومن المتوقع أن تستمر على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القادمة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" الأمطار والسيول التي شهدتها بعض أحياء المدينة المنورة.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، داعيةً لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
06:35 PM
يتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.. و"الخليج 365" رصدتها
تصوير: بدر الحازمي
شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تركزت غزارتها على بعض قرى ومحافظات المدينة المنورة، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وما زالت الأمطار مستمرة في هطولها على بعض أجزاء وقرى المدينة المنورة، ومن المتوقع أن تستمر على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القادمة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" الأمطار والسيول التي شهدتها بعض أحياء المدينة المنورة.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، داعيةً لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.
، هطول أمطار متفاوتة على المدينة ومحافظاتها.. و"المدني" يحذر ،
المصدر : الخليج 365
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