، مقتل وإصابة مدنيتين قنصًا برصاص ميليشيا الحوثي في تعز ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء عملهما في جمع الأعشاب بحي المفتش بمنطقة عصيفرة

قتلت امرأة وأصيبت أخرى برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكر مصدر محلي أن قناصًا من ميليشيا الحوثي استهدف المدنيتين أثناء عملهما في جمع الأعشاب في حي المفتش بمنطقة عصيفرة، مما أسفر عن مقتل إحداهما وإصابة أخرى بجراح خطيرة.

وقُتل ثمانية مدنيين خلال أيام العيد، برصاص ميليشيا الحوثي، خمسة منهم في حي المفتش بمنطقة عصيفرة، بالإضافة إلى طفل في حي صالة ومدنيين اثنين بمديرية المسراخ.