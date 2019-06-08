كرَّم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم السبت، مدير شرطة المحافظة المقدم أحمد بن مداهي الريثي، نظير جهوده في إنجاح احتفالات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ.
وأدّت شرطة المحافظة جهودًا كبيرة لإنجاح هذه الاحتفالات، وذلك من خلال إعداد الخطط الأمنية اللازمة، وتقديم كل التسهيلات للجهات المنظمة.
وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية، من أجل إنجاح فرحة العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم مدير شرطة الداير لنجاحه في تأمين احتفالات عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.