تكريم مدير شرطة الداير لنجاحه في تأمين احتفالات عيد الفطر

كرَّم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم السبت، مدير شرطة المحافظة المقدم أحمد بن مداهي الريثي، نظير جهوده في إنجاح احتفالات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ.

وأدّت شرطة المحافظة جهودًا كبيرة لإنجاح هذه الاحتفالات، وذلك من خلال إعداد الخطط الأمنية اللازمة، وتقديم كل التسهيلات للجهات المنظمة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية، من أجل إنجاح فرحة العيد.