السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين جنوب تونس



تونس 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

أوقف حرس السواحل التونسي سبعة مهاجرين غير شرعيين في عمليتين منفصلتين بمحافظة صفاقس جنوب البلاد .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم, بان المهاجرين اعترفوا بعد التحقيق معهم أنهم ينوون التوجه بحرًا إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط انطلاقًا من شواطئ محافظة صفاقس، لافتًا إلى انه تم الاحتفاظ بالمهاجرين لدى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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18:45ت م

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