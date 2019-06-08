السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب جزر فيجي



سوفا 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر جزر فيجي اليوم .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى إن مركز الزلزال كان على عمق يصل إلى 558 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

18:36ت م

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