السعودية اليوم / قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بشرقي صنعاء



عدن 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية.

وبحسب المصادر فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش المهاجمة.

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17:19ت م

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