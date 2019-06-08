الجيش الوطني الليبي يطهر "مرزق" من المرتزقة التشاديين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في 15 يناير 2019، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية، تستهدف تطهير مدينة مرزق الليبية من المرتزقة التشاديين وتأمين حقول النفط، وإعادة تفعيل دور مؤسسات الدولة.‎

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