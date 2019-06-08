القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجهولون ألقوا قنبلة صوتية، على منصة حفل فني في مدينة عدن اليمنية، أحيته ماريا قحطان، نجمة ذا فويس كيدز، ورغم تسبب القنبلة في حالة هلع بين الحاضرين بالحفل، لا توجد إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر المفرقعات تفسد حفلا فنيا بمناسبة العيد في عدن اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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