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مقتل 17 حوثياً بينهم قيادات ميدانية بغارة للتحالف في حجة

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2019-06-08

مقتل 17 حوثياً بينهم قيادات ميدانية بغارة للتحالف في حجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مصادر محلية عن هوية 17 من ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم في ضربة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت اجتماعاً سرياً لهم قرب مدينة عبس بمحافظة حجة.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت بضربة جوية تجمعاً سرياً لميليشيات الحوثي في مديرية عبس، عقب رصدهم وتتبعهم عبر عملية استخباراتية دقيقة.

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وأكدت المصادر أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل نحو 17 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات ميدانية.

وطبقاً لما كشفته المصادر، فقد لقي عدد من القيادات الحوثية الميدانية مصرعهم، يتقدمهم محمد حسين مقبول، والمشرف الميداني أبو أحمد الغيل، والقيادي القاضي عادل القاسمي.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية قتلى الضربة الجوية من قيادات وميليشيا الحوثي ينحدرون من مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة.





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