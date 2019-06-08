الان تتابع ذوو السبيعي يناشدون البحث عن أخيهم المفقود شرق الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
ناشد ذوو مفقود من حي النسيم بالرياض البحث عن أخيهم الذي خرج من منزله صباح اليوم.
وأشار أخو المفقود أن شقيقه – الذي يدعى “مسلم فاتن السبيعي” ويبلغ من العمر 45 عاما – يعاني من تخلف عقلي، وخرج من المنزل الكائن بحي النسيم الغربي.
وناشد ذوي المفقود، من يستدل عليه، الاتصال على الأرقام التالية:
0533238480 – 0531800051
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