ذوو السبيعي يناشدون البحث عن أخيهم المفقود شرق الرياض

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ناشد ذوو مفقود من حي النسيم بالرياض البحث عن أخيهم الذي خرج من منزله صباح اليوم.

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وأشار أخو المفقود أن شقيقه – الذي يدعى “مسلم فاتن السبيعي” ويبلغ من العمر 45 عاما – يعاني من تخلف عقلي، وخرج من المنزل الكائن بحي النسيم الغربي.

وناشد ذوي المفقود، من يستدل عليه، الاتصال على الأرقام التالية:

0533238480 – 0531800051