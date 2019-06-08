الاستعلام عن المخالفات المرورية 1440 برقم اللوحة ورقم الهوية عبر أبشر

يبحث المواطن السعودي عن الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بشكل مستمر، وتُعد هذه الخدمة أحد أهم وأكثر الخدمات بحثاً فى المملكة العربية السعودية، وتقدم وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني عبر بوابة أبشر، والغرض من تقديمها بشكل إلكترونى هو تسهيل التواصل بين مقدم الخدمة المتمثل في وزارة الداخلية السعودية والمُتلقى وهو المواطن السعودى لتوفير وقته وجهده ولا يضطر للذهاب إلى مقر الوزارة، ونود التنويه أن هذا ليس أول مقال فى موقعنا “نجوم مصرية” بشأن خدمات بوابة أبشر، ونكتب لكم هذا المقال اليوم لنوضح لكم طريقة الكشف عن المخالفات المرورية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

يتطلب تتبع المخالفات المرورية التى قمت بها أو قام بها أحد أفراد أسرتك أن تقوم بخطوات سنوضحها لكم، ونحن نوضح هذه الخطوات لكي يستفيد منها كل المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وخطوات الكشف عن المخالفات المرورية بالتفصيل كالآتي:

أعدت وزارة الداخلية السعودية خططاً وقواعد لتنظيم حركة سير السيارات داخل المدن والمحافظات، واستعانت بكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بغرض حصر جميع المخالفات وأماكن وأوقات حدوثها، وقد ساعد هذا فى السيطرة على معدل المخالفات وتقليله مما عاد بالإيجاب على نسبة الحوادث، ونوضح لكم الآن طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم اللوحة كالتالي:

تريد المملكة العربية السعودية أن تواكب تحديات العصر الجديد، فالعالم الأوروبى المتطور الآن يعتمد على التكنولوجيا فى إدارة جميع أموره، بالإضافة إلى اعتماد الوزارات والحكومات فى العالم الحديث على التكنولوجيا لتقدم بها جميع خدماتها للمواطنين، وقد اتبعت السعودية هذا الدرب وقدمت معظم الوزارات الخدمية هناك معظم الخدمات بشكل إلكتروني بسيط، ومنها خدمة الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية.

كان قد تعب الكثير من المواطنين السعوديين فى السابق من ضياع الوقت والجهد للإستعلام والتحقق من المخالفات المرورية، فالأمر كان ياخذ يوم كامل، فالأمر كان مضيعة للوقت والجهد، ولكن مؤخراً قد سهلت الحكومة السعودية كثيراً على مواطنيها ووفرت الكثير من الخدمات ومنها خدمة التحقق من المخالفات المرورية بأحدث الطرق الإلكترونية والتقنية من خلال موقع بوابة أبشر الإلكتروني.

من حق أى مواطن أو مقيم بالمملكة العربية السعودية الإعتراض على المخالفات المرورية التي سُجلت عليه، ويكون هذا الحق خاضع لبعض الشروط، ونذكرها لكم كالتالى:

نوضح لكم بالخطوات طريقة تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التى تتبع وزارة الداخلية السعودية كالتالى:

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودية كل الحالات التي يتم فيها إسقاط المخالفات المرورية التي يرتكبها كلاً من المواطن أو المقيم، وقد جاء هذا فى تويتة على موقع التواصل الإجتماعى الشهير “تويتر” تُفيد بأنه فى حالة وفاة الشخص صاحب المخافة يتم إلغاء المخالفة فوراً، وكل هذا يحدث بمجرد أن تُسجل الوفاة فى الأحوال المدنية بشرط أن يكون تاريخ المخالفة سابق لتاريخ الوفاة. أسعار المخالفات المرورية كما ذكرنا لكم فإن وزارة الداخلية السعودية أتاحت معظم خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية وقد وأُتيح هذا أيضاً فيما يخص المخالفات المرورية بشكل تفصيلي عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ويتم تقسيم أسعار المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية على سبع جداول نوضحها لكم كالتالى: Advertisements القائمة الأولى المخالفات ( من 500 إلى 900 ريال) عدم وجود رخصة للقيادة.

عدم توفر لوحة خلفية.

السير فى الطرق عكس الإتجاه المحدد للسير.

عدم الإلتزام بالسرعة المخصصة.

عدم الإلتزام بالوقوف عند إشارات الوقوف.

عدم إتباع تعليمات رجل الأمن. القائمة الثانية المخالفات ( من 300 إلى 500 ريال) استخدام سيارة تلوث البيئة، ويتم فى هذه الحالة حجز السيارة.

استخدام السيارة فى أمور لم تُخصص للرخصة.

عدم الالتزام بإشارات الطريق.

استخدام السيارة ورخصتها منتهية الصلاحية. القائمة الثالثة المخالفات ( من150 إلى 300 ريال) عدم فحص السيارة بشكل دورى.

تعمد عدم اتباع التعليمات فيما يخص قواعد استخدام أنوار التلاقي.

عدم اتباع التعليمات اللازمة لإيقاف السيارة في حالات الطوارئ على الطرق الرئيسية.

عدم توفر رخصة القيادة أو رخصة السيارة.

عدم استخدام حزام الأمان. القائمة الرابعة المخالفات ( من 100 إلى 150 ريال) إلقاء الأشياء من السيارة في الشارع.

عدم وجود لوحة أمامية.

القيادة بشكل بطىء متعمد وإعاقة السير فى الطريق.

عدم توفر وثيقة تأمين. القائمة الخامسة المخالفات ( من 1000 إلى 2000 ريال) وقوف السيارة على خط السكك الحديدية.

رفض السائق ‘طاء رخص السيارة والقيادة للأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها.

عدم استخدام الخوذة للدراجة النارية. القائمة السادسة المخالفات ( من 3000 إلى 6000 ريال) وجود لوحة على السيارة غير عائدة إليها وتخص غيرها، ويتم فى هذه الحالة حجز السيارة.

استخدام تجهيزات في السيارة مثل ما يتم إستخدامه فى المركبات الرسمية، ويتم فى هذه الحالة حجز السيارة.

عدم انتظار حافلات النقل المدرسي وتجاوزها أثناء نزول أو صعود الطلاب.

السير وعدم الوقوف وتجاوز الإشارة الحمراء. القائمة السابعة المخالفات ( من 5000 إلى 10000 ريال) طمس معالم السيارة لعدم التعرف عليها.

القيادة أثناء تعاطى المخدرات والعقاقير الممنوعة. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل، ونرجو ترك تعليق بالأسفل بأي سؤال، وسنرد عليكم فى أقرب وقت

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