شكرا لقرائتكم خبر عن ضباء: تسمم 42 شخصاً بسبب بوفيه في «المقيطع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المويلحي (ضباء)

توافد العديد من المواطنين على قسم الطوارئ في مستشفى ضباء العام، وذلك لتعرضهم للتسمم بعد تناولهم شطائر من إحدى البوفيهات الواقعة في حي المقيطع.

وصرح المتحدث باسم صحة تبوك هاني المطيري بأن مستشفى ضباء العام استقبل في تمام الساعة السابعة مساء أمس (الجمعة) 4 حالات تسمم غذائي، وكان عدد الحالات في تزايد ملحوظ، وعلى الفور تم التعامل معها ورفع الحالة الطبية واستدعاء الأطباء المناوبين، حيث بلغ عدد الحالات 42 حالة، وتم تشخيصها بـ«تسمم غذائي»، وتم التنسيق مع قسم صحة البيئة في بلدية ضباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مضيفاً أنه تم تقديم العلاج اللازم لجميع الحالات، وغادرت 31 حالة المستشفى، فيما تم تنويم 11 حالة لتلقي العلاج ومتابعة حالاتهم الطبية.

وفور مباشرة الحالات، وفر مستشفى ضباء العام العلاجات اللازمة والإمكانات المتاحة، مؤكداً عبر حسابه في «تويتر» أن حالات التسمم قد تظهر لبعض الأشخاص بعد عدة أيام من تناولهم للوجبة الملوثة.