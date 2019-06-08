شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: انقطاعات محدودة بـ«التيار» على جازان بسبب «العواصف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوضحت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (السبت)، أن الرياح الشديدة والعواصف تسببت بتعرض عدد من محافظات جازان، لانقطاعات محدودة في التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه يجري التعامل معها ميدانياً. وقدمت «السعودية للكهرباء» عبر حسابها في «تويتر» اعتذارها لمشتركيها في جازان لمرورهم بهذه التجربة.



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