شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: السيطرة على حريق 3 مزارع في دومة الجندل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

سيطرت فرق الدفاع المدني في دومة الجندل على حريق شب في مزارع بثلاثة مواقع في ساعات الصباح الأولى.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغاً صباح اليوم (السبت) عبارة عن حريق بمزارع في 3 مواقع بالمحافظة، حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

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وقال: بفضل من الله تكللت الجهود المبذولة بالنجاح، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج عن الحادثة أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، مضيفاً: يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الحادثة للجهات المعنية بحكم الاختصاص.

وأشاد بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني ممثلة بالبلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة، والمرور، والدوريات الأمنية)، إضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.